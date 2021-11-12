在淨零碳排趨勢下，台灣政策大力推動離岸風電，工研院產科國際所預測，2021年台灣風力發電製造業產值為367.7億元，可較2020年成長9.6％，將近1成。

離岸風電產值持續看好原因，工研院產科國際所分析師林晏平指出，全球興起淨零碳目標風潮，可預見政府將持續挹注資源於陸域及離岸風電的推動。預期在氣候變遷的難題下，風力發電領域將可長期保有成長動能，成為未來電力結構重要一環。

展望未來2021到2025年風力發電市場，因2020年的高基期，新增裝置容量將呈現「先下後上」的V型態勢，中國十四五規劃及美國賦稅抵免政策認定時程動態將是主要影響因素。根據全球風能協會(GWEC)報告，預期全球風力發電市場規模2020~2025年之年複合成長率為3.8％。

林晏平指出，台灣風力發電製造業產值2020年雖有顯著成長，但因海外市場動能在2021年明顯衰退，影響風力機原材料及零組件廠商的出貨狀況；國內則受惠於2025年5.6GW離岸風電目標，促使眾多新興廠商加入產業鏈。

預期2021年在水下基礎及陸域變電站相關原料、零組件及組裝業者貢獻下，台灣風力發電製造業產值為367.7億元，年成長9.6％。

為和緩全球風電市場需求波動性對營收之衝擊，林宴平建議台灣廠商，可行因應策略包含跨產業布局、切入新風電供應鏈區塊、或延伸供應離岸風電客戶等。