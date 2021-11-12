台灣自有品牌過濾大廠旭然（4556）今年第一季跌了一個跤，每股稅後虧損0.11元，不過，旭然除了持續強化過濾產品動能，同時搶進材料、口罩事業等多元業務，已經擺脫虧損局面，今年前三季每股稅後盈餘0.18元，在越南新廠順利轉盈之後，第四季可望續強。

旭然12日表示，今年第三季單季合併營收約1.56億元，創下歷年單季次高記錄，受惠集團積極擴大 全球工業液體過濾產品接單動能，同時推進材料、口罩事業多元業務銷售表現，加上營運成本、費用的有效管控，挹注第三季稅後淨利650萬元，換算每股稅後盈餘約0.15元，累計今年前三季營收約4.26億元，年增8.12％，每股稅後盈餘0.18元。

旭然指出，今年起同步拓展PP短纖材料、口罩等銷售，進一步帶動整體銷售結構調整，同時，受惠越南新廠整體產能稼動率穩步攀升，越南新廠也順利由虧轉盈。

展望今年第四季，隨著半導體、電子產業主要客戶持續投入擴建、提高產能計畫，有助於創造旭然品牌中長期良好發展表現，旭然表示，第四季有機會增添新一波業務接單契機。

此外，旭然雲科二廠熔噴濾膜材料產線，已進入試量產階段，並開始小量供應客戶訂單需求，同時規劃在第四季進行第二階段熔噴濾膜材料產能擴增，助攻營收。