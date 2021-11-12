台灣之星自2016年起即領先同業率先加入「雙11購物節」，在市場掀起「電信雙11」風潮，年年創下驚人銷售佳績，成為台灣消費者每年最引頸期盼的活動。正式開賣後，官網流量瞬間爆增、相較平日流量成長10倍，短短2小時就累積超過1萬門申辦，今(12日)為雙11經典資費銷售的最後1天，目前距離8萬門完售只剩下最後3000門，賣完立刻下架退場、保證明年不再有。

由於11／11當天兩場直播引發熱烈迴響，尤其晚上場更吸引超過19萬留言人次，經內部緊急討論，決議於今(12)日晚上20點於台灣之星Facebook官方粉絲團加開一場加碼直播，大方寵粉不手軟，只要依照主持人的說明，於指定時段內在直播指定頁面貼上訂單編號，被抽中的幸運兒即有機會享有前6個月或前12個月的破天荒月租$1優惠，今晚20：00請鎖定台灣之星Facebook官方粉絲團。

台灣之星在11／8(一)晚上19：00於Facebook官方粉絲團直播揭曉「2021電信雙11」資費及優惠方案，吸引大批消費者上線觀看、最高有1萬5千人同時在線；此次方案內容集結歷年雙11口碑最好、人氣最高的經典資費方案，包含4G月租$188不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外贈送30分鐘；以及5G月租$299不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外大方送100分鐘；限時限量、售完為止。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「這次是我們『電信雙11』經典資費的最後一年，從目前的申辦狀況來看，截至目前已賣出超過7萬門，其中以攜碼申辦較多、佔比達53％，其中高達71％的消費者選擇申辦5G方案，相較去年選擇5G方案的比例成長11％；另外，攜碼申辦的用戶中，原業者以中華電信為大宗；若再從地區分布來看，前三名依序為台北、新北及台中。未來隨著時間推進，5G網路涵蓋率會越來越好，相較目前三大業者要月租$1399才可享5G不限速上網吃到飽，現在只要月租$299就可享，想要升級5G的消費者可以把握這檔機會先升級5G最划算！」

台灣之星「2021電信雙11」經典資費絕版最後1天，即刻起至今(12日)23：59為止，最後開放搶購，今年錯過保證明年不再有：(1)【單辦門號】超低價4G月租$188、5G月租$299，皆享不限速上網吃到飽：即日起至台灣之星網路門市申辦4G月租$188，即享4G不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外贈送30分鐘；申辦5G月租$299，可享5G不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外爆送100分鐘，把握這檔升級5G，現賺$33000最划算。

若有購買5G手機需求的消費者，(2)【搭配手機／購物金】5G不限速上網月租$399起，搭配指定資費 iPhone 13系列下殺$0起，5G旗艦機現折$29888(最高)，還有各式購物金翻倍送：即日起至台灣之星網路門市及全台實體門市申辦指定5G手機／購物金方案，搭配月租$799~$1199資費方案，除送5G 36GB~100GB大流量外，超量後若未使用到5G，預設享有4G不限速上網吃到飽，若有用到5G才計價、最高每月也只收$999即享5G不限速上網吃到飽，包含最新多款5G旗艦機款，最高現折$29888，最低$0就能入手；若想搭購物金的消費者，申辦5G月租$399~$599資費方案，包含「買東西商城」購物金、家樂福購物金及Foodpanda美食金等，通通都翻倍送，最高再多拿$7000。

同時，台灣之星對老客戶最好，(3)【歷年雙11老客戶獨享】：續約單辦門號，月租$299即享5G不限速上網吃到飽；續約指定資費方案搭5G手機，享網速＋手機雙重升級，相當於5G不限速上網吃到飽月租再降至只要$149起，即將絕版封箱，最後續約機會錯過不再。