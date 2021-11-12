90歲林姓婦人7日晚間10時許在新北市中和區安平路迷途，中和警分局景安所副所長林信利、警員莊子承獲報前往協助，林婦頻頻說自己想要回家，但又不知回家的道路，警方先將她帶回派出所，最後利用人臉辨識系統順利與家人聯繫，助她順利返家。

警方到場後，林婦表示自己想要回家，但走了好久，卻怎麼走都走不回家；由於近日天氣寒冷，警方擔心老婦著涼，便先行用警車載返派出所並提供茶點給老婦飲用，帶其恢復體力後再關心詢問其家裡地址、有無家人的聯繫方式，但老婦除了自己的名字外，其他全不記得了。

員警使用人臉辨識，再對照老婦提供的姓名，終於順利聯繫老婦的兒子，老婦的兒子向警方表示，母親已從下午走失，家裡人急得如熱鍋上的螞蟻，正一愁莫展時，接到警方通知電話，對警方助人行為深深表示感謝，感謝警方讓他們母子團圓。

中和警分局提醒，如平時家中老人出門有迷失疑慮的話，勿讓老人單獨出門，或協助老人辦理迷失手鍊，在外面如發現疑似迷失老人情形可撥打110請求警方協助。