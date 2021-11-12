眾所期待的屏東四重溪溫泉季12日晚間正式登場，白色及櫻粉色系燈飾鋪設出的大面積夢幻燈海，成功營造出北國冬春交替之際的氛圍，在粉紅櫻花海渲染下美不勝收。（謝佳潾攝）

眾所期待的屏東四重溪溫泉季12日晚間正式登場，白色及櫻粉色系燈飾鋪設出的大面積夢幻燈海，成功營造出北國冬春交替之際的氛圍，在粉紅櫻花海渲染下美不勝收。（謝佳潾攝）

眾所期待的屏東四重溪溫泉季12日晚間正式登場，白色及櫻粉色系燈飾鋪設出的大面積夢幻燈海，成功營造出北國冬春交替之際的氛圍，在粉紅櫻花海渲染下美不勝收。（謝佳潾攝）

「北國之春」一樣超美！眾所期待的屏東四重溪溫泉季12日晚間正式登場，白色及櫻粉色系燈飾鋪設出的大面積夢幻燈海，成功營造出北國冬春交替之際的氛圍，在粉紅櫻花海渲染下美不勝收，雖試燈照早已曝光，但點燈之際仍令在場民眾驚豔連連。

屏縣府指出，今年四重溪溫泉季主打「北國之春」，以白色及櫻粉色為主要配色，於四重溪溫泉公園及旭海公共浴池鋪設大面積燈海，也利用園區裡的硬體設施作設計規畫，如泡腳池周邊利用粉色櫻花裝飾，讓民眾有如置身於櫻花樹下泡溫泉的感覺，而園內還有其他如丹頂鶴、貓頭鷹、樹冰、大型櫻花等燈飾，搭配四重溪老街上懸掛的日式燈籠，讓民眾宛如置身於北國溫泉村。

屏東縣長潘孟安親自點亮「北國之春」燈海，燈亮瞬間在場民眾驚豔連連，潘孟安說，去年以桃花作為主題，營造浪漫氛圍，讓遊客走入園區就能感受到桃花朵朵開的幸福感，吸引爆滿人潮及廣大好評，為此，縣府每年都投入很多心思在思考燈飾主題、文宣以及系列活動，就為讓遊客有不同的感受。

潘孟安說，今年除璀璨燈飾外，還有第2屆四重溪「cosplay大賽」，優勝者有高額獎金可以拿，另外還有「趣味路跑」活動，路線由四重溪溫泉公園至牡丹社事件紀念公園，沿線將設置趣味關卡，參賽者完賽後將可參加最終抽獎，最大獎有蘋果手機等100多個精美獎品，讓民眾有得玩更有得拿。

此外，活動也有專屬的接駁車，從枋寮火車站至四重溪溫泉公園，單程票價最高只要50元，另搭五倍券熱潮，屏縣府也同步推出「屏東購好禮」活動，民眾只要使用五倍券，就有機會抽大獎。