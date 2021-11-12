美國總統拜登預計17日參觀通用汽車（GM）的底特律電動車工廠，顯示美國政府致力對抗氣候變遷，積極推廣電動車。

美國最大汽車廠通用表示，底特律的電動車組裝廠「Factory Zero」，將在拜登來訪時隆重開幕。這座橫跨底特律與漢特蘭克（Hamtramck）的廠房，實際上早在1985年就已經開始運作，但通用在2020年將其改為電動卡車和休旅車工廠。

根據白宮表示，拜登屆時將提及近期通過的基建案中的75億美元電動車充電站補助計畫，也將談論電動車如何降低溫室氣體排放、改善空氣品質，以及在美國創造「高薪的工會工作」。通用執行長芭拉（Mary Barra）也會出席17日的活動。

通用計劃在北美4座廠房生產電動車，底特律工廠是其中之一。通用打算在2025年前推出多達30款新電動車，到了2035年只銷售零排放車款。

通用透過聲明稿表示，「Factory Zero生產的電動卡車、休旅車和無人車，將會重塑通用和整個汽車產業。」

外界預期拜登在15日簽署1.2兆美元的兩黨基建投資與就業法案。根據白宮估算，基建案可望讓底特律所在的密西根州，在5年間得到約100億美元聯邦補助款，包括來自聯邦高速公路計畫的73億美元，以及橋樑修繕與重建計畫的5.63億美元。

此外，拜登的1.75兆美元社會支出與對抗氣候方案，內容包括最高1.25萬美元的電動車減稅，購買有工會的汽車廠生產的電動車，與美國製的電池，皆可享有減稅優惠。

拜登在8月所簽署的行政命令，目標是讓2030年銷售的新車有半數是電動車。雖然該行政命令沒有法律約束力，而且油電混合車也涵蓋在內，但美國與外國汽車廠支持50％的目標。業者表示，實現目標需要美國政府數十億美元的金援。