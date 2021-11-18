通用汽車備受期待的Hummer電動皮卡已投入試產，受此激勵，周三股價創下歷史新高，市值穩步邁向1000億美元的重大里程碑。

周三通用汽車股價上漲3.19%，收在64.61美元，創下2009年破產以來的最高價，目前市值達到近940億美元。

在通用汽車上漲之際，新上市的電動車新創公司Rivian和Lucid Group則收黑，在過去一周創下2位數漲幅後暫時熄火。周三盤中，Lucid市值曾短暫超越通用汽車。

周三通用汽車為該公司在底特律的第一座電動車專用工廠舉辦開幕典禮，美國總統拜登也將在周三下午參訪這座工廠。

通用汽車已經在該工廠試產GMC Hummer電動皮卡，預計很快就能開始向客戶交車。

上周剛掛牌上市的Rivian周三股價重挫15.1%，收在146.07美元，市值一夕蒸發數十億美元，縮水至1245.8億美元，但仍遠超出通用汽車和福特汽車。

儘管Rivian上市以來漲勢驚人，但市值仍然遠遠落後產業龍頭、身價已突破1兆美元的特斯拉。

Lucid周三下跌5.4%，收在52.55美元，目前市值約為850億美元。