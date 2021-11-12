美國資本市場在面對30年來最高通膨升勢的情況下，試圖消化利空消息，主要也是由強勁復甦的就業市場推動走勢，美股周五(12日)開盤上漲近百點，但預估周線仍收黑，電動車大廠特斯拉股價隨著執行長馬斯克持續賣股下，開盤走跌逾2%。

截至台灣時間12日晚間10點40分，道瓊工業平均指數下跌82.88點或0.23%、暫報36,007.52點；標普500指數上漲7.95點或0.17%、暫報4,654.40點；那斯達克指數上漲92.62點或0.59%、暫報15,716.00點；費城半導體指數上漲30.53點或0.84%、暫報3,724.30點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價跌2.27%、暫報1,039.37美元。NVIDIA股價跌1.26%、暫報300.08美元；AMD股價跌0.71%、暫報145.03美元；英特爾漲0.33%、暫報50.7美元；高通漲0.35%、暫報164.99美元；格芯跌2.68%、暫報美54.69元。

美國電動車製造商Rivian上市以來接連維持強勁漲勢，上漲3.42%、暫報127.2美元。

台積電ADR股價跌0.20%、暫報117.95美元；聯電ADR股價跌1.58%、暫報11.22美元；日月光ADR股價漲0.27%、暫報7.56美元；中華電ADR股價跌0.27%、暫報40.16美元。