大陸網紅周揚青和羅志祥情斷後人氣始終高漲，她和羅志祥交往時也大方承認整型，昨12日她在微博小號公開數張幼時照片，回憶起每張照片的由來，對於幼時與現在的差異，也大方承認「我知道長得毫無關聯」，讓網友一致讚賞。

周揚青12日在微博小號分享著幼時圖片故事，4歲被媽媽牽著手無所顧忌的向前奔跑，6歲時練小提琴一直被爸爸打，所以在爸爸決定讓她放棄練琴後，她在短短一年內就把五線譜忘光，而在說明圖片故事時也表明6歲前的名字叫「周曉濛」。

而周揚青曝光幼時照片時對爸爸也充滿了愛意，讓她得意的嘴臉就出來了；且回憶起小時候聖誕老爺爺給我床頭放的禮物，後來直到有一年醒早了，看到原來聖誕老爺爺是媽媽，也讓周揚青這一切回憶感覺都歷歷在目，也可一窺小時家境似乎不錯。

周揚青四歲叫周曉濛被媽媽牽著手無所顧忌的向前跑。

周揚青6歲時練小提琴被父親打。(圖／周揚青微博)

周揚青對父親的愛露出得意的嘴臉。(圖／周揚青微博)

周揚青發現聖誔爺爺是媽媽。(圖／周揚青微博)

最後，周揚青在文末說道：「我知道小時候的周曉濛和長大後真的可以說是長得毫無關聯。」但她也說「既然願意分享出來，就說明自己根本不介意外界如何評價，希望網友也不要在留言中為了這點而爭吵，反正至少可以肯定的是，周曉濛同學不論小時候還是長大後，都是一樣滴（的）可愛！」她大方的態度引起網友讚說：「反正周曉濛一直在成為更好的自己啊」、「至少小時候跟現在，眼睛都是冒著光」。