宏都拉斯共和國總統葉南德茲伉儷結束短暫訪台行程，14日深夜率領訪問團搭機離台，葉南德茲訪台期間除晉見蔡英文總統外，隨行的外交暨國際合作部長羅薩雷斯，也獲得外交部頒贈「大綬景星勳章」。
葉南德茲伉儷率領的訪問團結束短暫3天的訪台行程，14日搭乘中華航空深夜11時50分的CI8班機離台，總統府秘書長李大維親自到桃園機場送機，葉南德茲在離台時並未發表談話，因防疫因素，他在登機前特別與李大維碰肘道別。
宏都拉斯共和國總統葉南德茲伉儷結束短暫訪台行程，14日深夜率領訪問團搭機離台，葉南德茲訪台期間除晉見蔡英文總統外，隨行的外交暨國際合作部長羅薩雷斯，也獲得外交部頒贈「大綬景星勳章」。
葉南德茲伉儷率領的訪問團結束短暫3天的訪台行程，14日搭乘中華航空深夜11時50分的CI8班機離台，總統府秘書長李大維親自到桃園機場送機，葉南德茲在離台時並未發表談話，因防疫因素，他在登機前特別與李大維碰肘道別。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。