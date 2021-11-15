宏都拉斯共和國葉南德茲（前左）伉儷率領的訪問團結束短暫3天的訪台行程，14日搭乘中華航空深夜11時50分的CI8班機離台，總統府秘書長李大維（前右）親自到桃園機場送機。（陳麒全）

宏都拉斯共和國葉南德茲（前左）伉儷率領的訪問團結束短暫3天的訪台行程，14日搭乘中華航空深夜11時50分的CI8班機離台，總統府秘書長李大維（前右）親自到桃園機場送機。（陳麒全）

宏都拉斯共和國總統葉南德茲伉儷結束短暫訪台行程，14日深夜率領訪問團搭機離台，葉南德茲訪台期間除晉見蔡英文總統外，隨行的外交暨國際合作部長羅薩雷斯，也獲得外交部頒贈「大綬景星勳章」。

葉南德茲伉儷率領的訪問團結束短暫3天的訪台行程，14日搭乘中華航空深夜11時50分的CI8班機離台，總統府秘書長李大維親自到桃園機場送機，葉南德茲在離台時並未發表談話，因防疫因素，他在登機前特別與李大維碰肘道別。