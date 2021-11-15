台股上周持續走多，指數一周漲幅1.28％，外資加大買超力道，航空雙雄受到青睞。根據台灣證券交易所統計，上周外資買超306.87億元，連續兩周買超，累計今年年初至11月12日止，外資賣超為5102.53億元。
外資總持有股票市值為23兆5055.89億元新台幣，占全體上市股票市值的43.68％，較11月5日的23兆2301.03億元新台幣，增加2754.86億元。
在個股部分，上周航空雙雄強勢上漲，紛紛創下波段新高，也是外資力拱標的，華航(2610)、長榮航(2618)分居上周外資買超前兩大個股，其中，華航大買超過20萬張，買超達209868張，長榮航買超96403張居次，開發金(2883)買超70345張排第三。
賣超方面，外資轉手調節群創(3481)，一周賣超107618張居冠，中鴻(2014)賣超38063張排第二，台玻(1802)賣超35879張居第三大個股。
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