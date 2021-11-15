高雄鳳山88快速道路下方南華一路與和成路口14日晚間8時20分發生火燒車事件。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄鳳山88快速道路下方南華一路與和成路口14日晚間8時20分發生火燒車事件，警消接獲通報後，立即到場支援，幸虧車上5名駕駛及乘客即時脫逃，並未造成任何死傷，火勢也在15分鐘內撲滅，消防局研判起火原因是機械故障引起。

41歲呂姓駕駛向警方表示，當時開著銀色自小客車載一家人出門，未料，行駛到一半，車上突然聞到濃濃油耗味，大家便先下車查看，沒過多久突然開始聽到火苗燃燒的聲音，隨後車輛就開始起火，嚇得他們趕緊請求警消支援，幸虧大家起火前先行逃離，才沒有任何人受傷。

高市警鳳山分局表示，14日晚間8時20分接獲報案，稱有車輛在88快速道路下方南華一路與和成路口起火燃燒，警消立刻前往現場搶救，當時車輛已經整台燃燒，消防人員在8時35分撲滅火勢，並無造成人員傷亡。消防局指出，因為車輛是在行駛中突然起火，初步研判是機械故障所致，但詳細起火原因仍待火調人員進一步釐清。