高雄湖內區大湖里公3公園15日正式動工，未來將作為住宅區中主要的休憩活動空間，提供居民從事戶外活動及兒童遊戲場所，同時為社區周邊增加綠地空間，其設計以植物細胞的構造及組成關係來發想，打破以往民眾對公園千篇一律的「大眾臉」形象，公3公園預計在明年3月初完工。

公3公園預定地位於湖內區長壽路151巷與長春四街3巷口，基地面積為0.17公頃，屬於社區型鄰里公園，高市府為了加強公園景觀綠美化、遊戲性，並融入社區特色，特別舉辦2場公聽說明會，與當地里民進行意見交流，蒐集並了解民眾的使用需求。

工務局表示，舉辦2場公聽說明會主要希望公3公園可以融入地方建議，打造一座老少共榮的公園，只要不影響綠美化、公共安全等，都會全力符合民眾的需求，此次公廳說明會中，當地里民提出設立狗便袋箱及遊樂設施分區的需求，相關單位也已納入規畫中。

工務局補充，公3公園遊戲區的設計並不同其他公園將所有遊戲設施集中在一個區塊，而是以植物細胞的構造及組成關係作為構想，將滑梯、鞦韆、翹翹板等遊樂設施都區分在獨立區域，讓小朋友有更寬敞的遊樂空間，且在遊戲過程中也更安全。

養工處說明，公3公園規畫為具有創意與啟發性的兒童遊戲場系統，利用地景結合遊具增加趣味性及整體性，配置植栽及綠地空間，並選用符合環境氛圍的自然色材質，將自然綠意引入遊戲空間，以提升兒童親近自然的機會，也設有長者體健設施、輔助欄杆、座椅、入口花園及散步道等，適合各年齡層休憩。

另外，考量周邊居民多有遛狗的生活習慣，於公園內規畫有狗便袋箱，方便遛狗民眾自主維護公園環境整潔。公3公園將於明年3月初完工，期望可打破以往民眾對公園千篇一律的「大眾臉」形象，提供民眾最完善的休憩環境。