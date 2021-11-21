台北市政府公燈處李姓技工，去年7月利用每月領取儲值卡為灑水車加油機會，3度拿保特瓶進入倉庫偷油，加進自己車輛油箱作私人用途，共偷取3公升95無鉛汽油，獲利71元，台北地院依竊盜罪判罰3000元，緩刑2年。

檢方調查，李男是台北市工務局公園路燈管理工程處園藝工程隊東區分隊技工，在每月該隊灑水車輪油料用盡前，會向東區分隊督導領中油公司製發之儲值車隊卡，持卡購買95無鉛汽油20公升，儲存於汽油桶內，並將汽油桶囤放於該隊位在北市內湖區堤頂大道1段倉庫內，以供該隊灑水車執行灑水等公務使用。

但李男於去年7月13日、23、24日三度趁東區分隊早上同仁將倉庫大門開啟空檔之機會，潛入該倉庫，以自備的1公升保特瓶，竊取汽油桶的汽油1公升，作為其私人車輛油料使用，共偷取3公升95無鉛汽油，獲取71元不法利益。

事後分隊查覺有異，李男見紙包不住火，向政風單位自首，案經廉政署送辦，李也繳回71元的犯罪所得，北檢依竊盜罪起訴。