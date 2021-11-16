交通部觀光局為協助增加2022年春節期間防疫旅館量能，宣布規畫對配合指揮中心7加7方案的防疫旅館業者，自12月14日至明年2月14日間，將每房每日補助金額自1000元提高至1500元，盼業者配合防疫相關政策，並減輕業者排房、行程確認等行政作業負擔。

同時，針對近期有民眾反應向防疫旅宿業者更改訂房日期及天數時，反遭業者告知漲價，觀光局對此指出，政府已補助防疫旅宿業者清消費用，呼籲業者勿欲轉嫁防疫或行政成本而提高房價，且不應因旅客縮短檢疫天數更改訂房而不合理漲價。

觀光局進一步指出，配合提高每房每日補助金額，近日將修正「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，若防疫旅管出現不合理漲價或因調整訂單而漲價，經查證屬實者將不得申請政府補助。

對於春節前已預訂防疫旅館的民眾，觀光局表示，若因指揮中心檢疫措施變動而縮短住宿時間等訂房問題，可依「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」規定辦理。若因業者春節前不合理漲價或因調整訂單漲價，進而衍生消費爭議，可通報各地方政府依消保法處理。

觀光局表示，11日建置的「防疫旅宿查詢平台」已於14日優化調整，公布12月14日至明年1月31日地方防疫旅宿可訂房情形資訊，彙整揭露各地方政府調查所轄防疫旅宿空房情形，以紅黃綠燈號顯示概念，便利民眾查詢較有空房周期，以做為選擇防疫旅館參考。