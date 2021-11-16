新華社：中美兩國元首次視頻會晤 8：46開始 09:122021/11/16 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中美兩國元首視頻會晤8：46開始。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜習會大交鋒！台灣成最大難點 訂閱影音： 中時新聞網 據大陸官媒新華社發出的快訊，上午8時46分許，中美兩國元首視訊會晤開始，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。 這是今年初美國總統拜登上台以來，第一次和中國國家主席習近平透過網路視訊會晤，前兩次都是通電話。 拜習會登場 CNN：華府不再假裝沒有圍堵北京 拜習視訊峰會16日登場 港媒：習近平將提台灣問題 #新華社 #中美兩國元首 #會晤 #46 #視頻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜習視訊峰會明登場 柯志恩預估可能成果：美國人民所期盼的 08:292021/11/15 政治 1分鐘讀財經》台積電設廠房價飆上天 央行恐4度打炒房 08:292021/11/16 財經 拜習視訊峰會明登場 華府促北京 和平解決兩岸分歧 04:102021/11/15 焦點要聞 拜習視訊會11月16日登場 討論美中競爭規範 04:102021/11/14 焦點要聞 拜習會前夕 台灣安全淪魚肉 04:102021/11/16 時論廣場 俄交付印度S400導彈 普丁將訪新德里打中印兩手牌 20:332021/11/15 兩岸 習拜會明登場 陸外交部：聚焦中美關係未來的戰略性問題 17:122021/11/15 兩岸 習拜會今登場 聚焦台海議題 04:102021/11/16 財經要聞 11／16習拜會 將觸及台灣、氣候議題 04:102021/11/14 財經要聞 習拜會前夕 陸官媒提一中 04:102021/11/16 全球財經 拜習會前夕 華府督促北京「對話和平解決兩岸分歧」 19:382021/11/14 國際 兩岸熱門新聞 中美元首視頻會晤 陸國關學者解析時間安排背後暗藏變化 - 兩岸 兩岸融合交通設施 大陸納填海考量 - 焦點新聞 - 旺報 彭帥失聯 WTA撂重話籲北京公正調查 - 產業財經 - 旺報 中美兩國元首視頻會晤 習近平：應該相互尊重、和平共處 - 兩岸 習近平和拜登上半場視訊會談結束 歷時近2小時 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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