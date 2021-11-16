拜習會大交鋒！台灣成最大難點

據大陸官媒新華社發出的快訊，上午8時46分許，中美兩國元首視訊會晤開始，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

這是今年初美國總統拜登上台以來，第一次和中國國家主席習近平透過網路視訊會晤，前兩次都是通電話。