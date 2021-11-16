永大(1507)今天舉行第二次股東臨時會，通過與日立股份轉換案，日立以每股65.1元對價股份轉換方式取得永大在外流通的普通股股份，成為百分之百子公司，並通過下市案。

依照委請的會計師事務所於今年9月3日出具的合理性意見書，永大於評價基準日(今年8月20日)的每股股權價值介於54.2元至65.8元之間，本次公開收購人對永大普通股的公開收購價格為每股65.1元，依股臨會決議，日立將支付現金取得永大剩餘流通在外的全部股份。

今天出席率82.35％，在無異議股東下，召開順利，在今天股東會決議並同意後，將向證交所申請股票於股份轉換基準日起終止上市交易，並向金管會申請股份轉換基準日起停止公開發行。

股份轉換基準日則訂在日立取得投審會許可後10個營業日內，由日立有權代表及永大董事會有權代表議定，推估最快今年底前正式告別台灣資本市場。

另外，由於董事許作名請辭，永大將12月28日召開第三次股東臨時會，連同之前請辭的兩席董事，總計將補選三席董事，並不影響永大私有化的進度。