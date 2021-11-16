「拜習會」登場，外交部發言人歐江安今天表示，外交部都有掌握。美方也已經向我方進行事前簡報，並承諾將會循例在會後向我方說明相關情形。外交部會繼續關注美中雙邊的互動情形，也會在台美既有的堅實基礎上，持續推動雙方的全球夥伴關係。

外交部今天舉行例行記者會，歐江安在回應媒體詢問時表示，對於美國拜登總統與中國國家主席習近平在美東時間15日進行的視訊會議，外交部都有掌握。

不過她說，基於台美雙方交往慣例，有關美方簡報的人員、時間及內容等細節，外交部無法對外透露。但美方已向我方進行事前簡報，並承諾將會循例在會後向我方說明相關情形。

歐江安強調，台灣跟美國的關係密切、友好，雙方的互信深厚，我們的溝通管道也非常暢通，拜登政府一再且多次重申美國對台灣的承諾是堅若磐石，外交部也會持續密切關注美國跟中國雙方互動的情形，並且會在台灣跟美國既有堅實的基礎上，穩健的持續推進台美雙方的全球夥伴關係。