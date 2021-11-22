第三屆觀音文化國際線上論壇因疫情攪局延至12月7日舉辦，同時間在台灣台北市的國家圖書館文教區1樓簡報室及日本名古屋格雷斯登飯店（Nagoya Creston Hotel）登場。台灣疫情趨緩，國家圖書館場地放寬100人進場，歡迎對觀音、宗教、文化有興趣的民眾到場聆聽，採電話報名方式預約，額滿截止。

靈鷲山宗委廣純法師表示，觀音菩薩是靈鷲山開山住持心道法師學佛修行的學習對象，也是靈鷲山四眾弟子的精神信仰，其「千處祈求千處應」的慈悲精神，一直為人所敬仰。為接引更多人深入了解觀音，成立全球百八觀音國際文化總會，自2018年起持續舉辦論壇，尤其在疫情嚴峻的時候，觀音菩薩是每個人心中的依靠，內心的安定也能進一步推動家庭、社會、地球的平安。

由靈鷲山全球百八觀音文化總會、漢學研究中心主辦，日本脩志學院承辦的第三屆觀音文化國際線上論壇，邀請日本國立民俗博物館名譽教授立川武藏、臨濟宗大本山南禪寺執事虎山義秀、大阪觀光大學教授佐久間留理子、妙心寺派萬照山西光禪寺住持檀上宗謙，及古建築研究室臺灣各級古蹟審查委員李乾朗、靈鷲山佛教教團法教研究員楊士偉6位講者，進行6場專題演講與2場綜合座談。

靈鷲山全球百八觀音文化總會會長陳國寧表示，今年主題為「跨越時空遇見觀音」，從台灣及日本兩地空間，探討觀音思想與時俱進的現代性意義，在綜合座談部分，台灣場由她擔任主持人，並邀請中國文化大學史學系教授陳清香、玄奘大學宗教與文化學系教授黃運喜、輔仁大學宗教學系教授鄭志明、世界佛教青年會游祥洲以及古建築研究室臺灣各級古蹟審查委員李乾朗與談，精彩可期，歡迎民眾到場互動。

想到國家圖書館文教區1樓簡報室參加第三屆觀音文化國際線上論壇，可與台日學者互動、交流，因現場最多容納100人，採電話預約，報名專線（02）8231-6789轉分機1015郭小姐。