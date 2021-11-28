第一屆教育部圖書館事業貢獻獎頒獎典禮，國資圖獲頒「標竿圖書館獎」。（國資圖提供／陳淑芬台中傳真）

第一屆教育部圖書館事業貢獻獎頒獎典禮，國資圖獲頒「標竿圖書館獎」，由館長劉仲成（左1）代表領獎。（國資圖提供／陳淑芬台中傳真）

國資圖館長劉仲成獲得「經理人月刊100MVP經理人」獎。（國資圖提供／陳淑芬台中傳真）

國資圖近年連年獲獎，今年更是雙喜臨門，獲教育部「標竿圖書館獎」；館長劉仲成也獲得「經理人月刊100MVP經理人」獎。劉仲成日前北上領獎致詞時表示，感謝國資圖團隊的同心合力，致力於閱讀提升幸福感，近年朝類博物館化，同業合作、異業結盟等方式彰顯價值，打造智慧圖書館，並善盡社會責任。

國立公共資訊圖書館繼2018年獲十大獎項，2019年獲公部門奧斯卡獎美名的「行政院第2屆政府服務獎」，2020年獲衛生福利部全國績優志工團隊獎及行政院環保署五星級公厠績優管理單位。今年再獲「第一屆教育部圖書館事業貢獻獎－標竿圖書館獎」殊榮，劉仲成館長更於500多名候選人中脫穎而出，獲選為「經理人月刊第14屆100MVP 經理人」，他於26日參加兩獎項的頒獎典禮。

劉仲成在第一屆教育部圖書館事業貢獻獎頒獎典禮，獲教育部長潘文忠頒發「標竿圖書館獎」。「大家今天閱讀了嗎？」他致詞時仍以招牌問候語開場，獲得在場人士熱情答覆：「我閱讀了！」，他也回應：「我閱讀，我驕傲！」予以肯定，劉仲成領獎也不忘宣導閱讀，帶動現場氛圍令人印象深刻。

劉仲成感謝教育部長期對政策的支持、經費及資源的挹注，讓圖書館的軟體及硬體不斷提升，從「A」到「A＋」。他並表示，國資圖的夥伴任勞認份、不推諉，只要館方的政策一聲令下，全館同心合力、團隊合作，點點滴滴都是大家共同努力付出。

劉仲成指出，國資圖這幾年來致力於「閱讀提升幸福感」，將圖書館朝類博物館化發展，透過同業合作、異業結盟等創新方式，彰顯圖書館存在的價值。此外，並積極打造智慧圖書館，透過大數據、人工智慧及物聯網等工具及技術，融入圖書館的服務功能。

此外，劉仲成強調，企業有CSR（企業社會責任）、大學有USR（大學社會責任），國資圖在推動圖書館的LSR，以公益心出發、善盡圖書館的社會責任，繼送書到監獄、企業、新住民、社福及醫院，今年再推動送書到婦幼等地，逐步擴散幸福閱讀的成果。