環保署16日進行彰濱工業區線西西三區環保用地開發計畫環境影響說明書，由於當地缺乏相關處理設施，經過閉門會議討論後，由於相關資料仍然不足，要求開發單位補足相關數據，最遲在明年1月底補件，後續擇日再審。

開發單位指出，近年台灣工商蓬勃發展及台商回流，事業廢棄物產生量有明顯增加趨勢，因此綜合處理中心已面臨到廢棄物處理後去化問題，經濟部工業局為協助解決事業廢棄物去化之困境，釋出線西區環保用地，做為處理後固化物及穩定化產物最終掩埋場。

根據資料顯示，彰濱工業區線西西三區丁種建地、面積約3.7公頃，每月平均處理6000公噸，響應政府綠電政策，掩埋場屋頂提供給太陽能業者設置太陽能光電系統。初步規劃預計每月可產生約30萬度綠電，減少二氧化碳排放。

不過閉門會議討論，要求開發單位補足相關資料，包含補充固化物及穩定化物之含水率、含碳量等物化性質，評估以廢棄物進場重量上限作為管制機制，納入環境管理計畫。依實際營運期程及需土量規劃，補充說明受土來源及運輸過程之影響評估及相關環境，包含空氣品質、噪音振動、交通等保護措施。加強施工期間行車路徑空氣污染抑制措施，如鋪設混凝土或瀝青混凝土等，具體規劃抵減措施及抵減量。