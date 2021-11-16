彰化銀行致力永續發展目標獲肯定，於日前率先成為公股第一家獲得TCFD第三方查核銀行，16日再獲英國標準協會(BSI)ISO 46001水資源效率管理系統驗證，並獲永續韌性「領航獎」殊榮，由董事長凌忠嫄於BSI年會線上透過影片和與會者分享獲獎感言。

彰銀董事長凌忠嫄表示，彰銀長期關注聯合國永續發展目標(SDGs)等國際重要規範，將企業永續理念納入核心計畫；透過簽署支持TCFD，建立氣候變遷的風險管控機制；主動認證水資源效率管理系統、永續採購等國際標準；採行GRI及SASB雙標準，強化CSR報告書揭露品質；落實公平待客，守護員工，投入各項公益關懷社會。未來將持續精進ESG各面向永續作為，齊力創造共好社會，也謝謝BSI對彰銀的肯定。

此外，彰銀本年度同時取得TCFD符合性查證及ISO46001水資源效率管理證書，彰銀關注氣候變遷議題，積極導入「氣候相關財務揭露」(TCFD)架構，建立氣候變遷的風險管控機制，繼2021年7月響應TCFD倡議簽署成為支持者(Supporter)，更進一步於2021年9月完成TCFD符合性查證；且為使水資源能有效管理及利用，彰銀於今年制定水資源管理政策，主動導入國際標準ISO 46001:2019水資源效率管理系統，並獲BSI認可。彰銀承諾以系統化方式掌握水資源使用流向，因地制宜推動水資源管理行動，尋求節水機會，將會遵循相關水資源管理規範，落實水資源使用效率。彰銀副總經理陳斌也出席當日BSI年會，參與「策劃淨零目標，落實永續ESG座談」座談會，以氣候行動、責任金融及永續治理為主軸，向各界分享彰銀落實ESG的努力。

彰銀CSR報告書揭露透明、完整永續資訊，並委請BSI出具獨立保證意見聲明書，且獲2021 TCSA企業永續報告銀獎，彰銀除了落實消費者保護及公平待客原則，強化數位金融競爭力，提供客戶最佳與更優質的金融服務；同時，由於視員工為最寶貴的資產，彰銀致力建構幸福、平等、健康的職場，重視勞動權益及多元人才培育，持續完善薪酬制度及提高生育補助，疫情期間更體恤同仁，為全體員工投保防疫險，增加防疫物資費用補貼，以及給薪優於法令的防疫照顧假、疫苗接種假等，強化各項防疫措施，打造安全健康的辦公場域。此外，彰銀透過長期辦理各項社會公益活動，持續關懷弱勢家庭、清寒學生、青年學子、獨居長者及潛力運動選手等對象，結合傳遞正向的力量，與社會共榮。

彰銀表示，未來將持續秉持誠信的承諾，完善公司治理架構、強化董事會職能及效能、提升資訊透明度，以誠信正直堅守對各利害關係人的承諾，做好ESG三大面向均衡發展，朝國際永續標竿企業願景邁進。