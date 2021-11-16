屏東科技大學與開元食品公司合作推動「乳牛健檢產學合作」，將為旗下共17處酪農畜牧場以生產醫學為切入角度的完整總體檢，協助牧場導入科學化管理，提升環境友善、乳牛健康、生乳品質及生產效率，期許創造產業、學術及消費者多贏的友善循環。

屏科大獸醫系助理教授李旭薰表示，台灣地狹人稠又位於亞熱帶及熱帶地區，在有限農地面積跟氣候條件下，乳牛飼養比起其他海外酪農大國有著更嚴酷挑戰，這次希望透過國際技術接軌、科技化飼養知識導入，加上完整生產醫學的專業健檢，改善牧場飼養環境。

一旦優化生產流程，就能提升單頭乳牛產量與品質，屆時不僅能減少飼養頭數，創造出對乳牛友善環境，乳牛開心生產，酪農工作輕鬆，乳品品質也可提升。

李旭薰進一步表示，由於在不同氣候、飼料配置，及廠區設備環境都不一樣的情況下，為全方面了解牧場狀況，屏科大獸醫學系專業乳牛健檢團隊，將投入超過100人次，啟動下鄉計畫。

為配合牧場擠乳時間，團隊成員必須凌晨2、3點就要整裝出發，完整健檢大概要花費一整個工作天去做觀察、採樣與記錄，後續還要進行實驗室血液學檢查及體檢報告完整分析。

李旭薰坦言，這些都需要大量人力與高額費用，就算是國外酪農業都很少完整落實，這算是國內第一個完整乳牛牧場全面健檢計畫。

開元食品旗下鮮乳品牌主要與國內五星級飯店、連鎖餐廳、咖啡廳合作，公司副董事長洪金谷坦言，開元不算大規模公司，但願意提高成本，與配合牧場一同提升品質，就是希望打造精緻產業且兼顧食安，做到小而美，站穩金字塔頂端。