第一名的卓武山咖啡農場許定燁（右）由農委會主委陳吉仲（左）頒發。（王英豪攝）

第一名的卓武山咖啡農場許定燁，農場所處高海拔、日夜溫差大的環境，有助於咖啡果實中的醣類累積，增添咖啡酸與甜的風味，再搭配家族製茶以來對品質的敏銳經驗、精湛的後製處理法，在評選中脫穎而出。（王英豪攝）

農委會農試所成功培育出第一個本土咖啡品種「台農1號」，其葉形與一般咖啡樹苗（圖左）比較明顯較小，咖啡豆烘焙磨粉後經品評，分數達美國精品咖啡協會(SCAA)杯測量表80分以上「精品咖啡」等級，風味獨特具堅果香氣，在目前一般精品咖啡類型中頗為罕見。（王英豪攝）

農委會農試所成功培育出第一個本土咖啡品種「台農1號」，其葉形與一般咖啡樹苗（圖左）比較明顯較小，咖啡豆烘焙磨粉後經品評，分數達美國精品咖啡協會(SCAA)杯測量表80分以上「精品咖啡」等級，風味獨特具堅果香氣，在目前一般精品咖啡類型中頗為罕見。（王英豪攝）

農委會農試所成功培育出第一個本土咖啡品種「台農1號」，咖啡豆烘焙磨粉後經品評，分數達美國精品咖啡協會(SCAA)杯測量表80分以上「精品咖啡」等級，風味獨特具堅果香氣，在目前一般精品咖啡類型中頗為罕見。（王英豪攝）

農委會茶葉改良場針對咖啡作物研發副產品，廢棄的咖啡渣，不需添加黏著劑，利用水將咖啡粉末顆粒化，可多元添加在肥料、貓沙中，除臭又環保。（王英豪攝）

委會茶葉改良場針對咖啡作物研發副產品，利用烘培後咖啡豆與黃豆添加醬油麴，發酵製作呈現多元特殊風味的「咖啡醬油」。（王英豪攝）

農委會茶葉改良場針對咖啡作物研發副產品，咖啡樹定期修剪後的咖啡葉以紅茶加工技術開發全發酵的「咖啡葉茶」，茶湯色金黃滋味甘甜。（王英豪攝）

第一屆典藏臺灣精品咖啡國際競標 (Taiwan PCA)。經過國內外 44 位專業評審，評選出 9 件國產咖啡進入 8 月 31 日的國際網路同步競標，參與競標的買家出於 14 個國家、 50 個團體。得標者來自美國、沙烏地阿拉伯、日本、法國、加拿大、臺灣及中國。平均成交單價約 NTD 5760／kg ($94.50／lb) ，總成交金額約 NTD 1414189 ($51040.21) ，總成交生豆重量為 245 kgs (540 lbs) 。

最高拍賣價由卓武山農場的許定燁拔得頭籌；卓武山咖啡農場所處高海拔、日夜溫差大的環境，有助於咖啡果實中的醣類累積，增添咖啡酸與甜的風味，再搭配家族製茶以來對品質的敏銳經驗、精湛的後製處理法，在評選中脫穎而出。成交單價約為 NTD 30820／kg ($500.50／lb)， 讓台灣精品豆得以在國際舞台嶄露頭角。

日治時期，臺灣曾經是東南亞最大的咖啡產地；後期國民政府也曾接受美國援助為咖啡產業建設了農場，但因為大環境因素種植面積及產量逐步減少，終至沒落。近年來農糧署與地方政府積極辦理全國以及地方的咖啡評鑑，使國產咖啡品質大幅提升。

農委會農試所並成功培育出第一個本土咖啡品種「台農1號」，咖啡豆烘焙磨粉後經品評，分數達美國精品咖啡協會(SCAA)杯測量表80分以上「精品咖啡」等級，風味獨特具堅果香氣，在目前一般精品咖啡類型中頗為罕見。