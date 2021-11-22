中正紀念堂「蔣中正總統與臺灣特展」呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，展品包括政府機關檔案、文獻、照片等相關檔案文件；圖為民眾參觀當時蔣中正的政治案件批示。（趙雙傑攝）

中正紀念堂「蔣中正總統與臺灣特展」呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，展品包括政府機關檔案、文獻、照片等相關檔案文件；圖為民眾參觀當時蔣中正的政治案件批示。（趙雙傑攝）

文化部長李永得（中）出席「蔣中正總統與臺灣特展」開幕典禮，並和策展人國立政治大學臺灣史研究所教授薛化元（右二）、促進轉型正義委員會代理主委葉虹靈（左二）及國史館館長陳儀深（左三）等人合影留念。（趙雙傑攝）

文化部長李永得出席「蔣中正總統與臺灣特展」開幕典禮，致詞時表示蔣介石可以說殺人魔與民族救星兼而有之，既然這樣極端，就必須透過各種史料作為證據去驗證。（趙雙傑攝）

文化部長李永得（前右）出席「蔣中正總統與臺灣特展」開幕典禮，在策展人國立政治大學臺灣史研究所教授薛化元（前左）解說下，參觀此次展覽內容。（趙雙傑攝）

中正紀念堂「蔣中正總統與臺灣特展」呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，展品包括政府機關檔案、文獻、照片等相關檔案文件；圖為孫立人案的相關文件。（趙雙傑攝）

中正紀念堂「蔣中正總統與臺灣特展」呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，展品包括政府機關檔案、文獻、照片等相關檔案文件；圖為蔣中正和夫人宋美齡合影。（蔣中正總統與臺灣特展提供）

中正紀念堂「蔣中正總統與臺灣特展」呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，展品包括政府機關檔案、文獻、照片等相關檔案文件；圖為蔣中正接受美國博俊大學榮譽博士在陽明山官邸留影。（蔣中正總統與臺灣特展提供）

中正紀念堂「蔣中正總統與臺灣特展」呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，展品包括政府機關檔案、文獻、照片等相關檔案文件；圖為蔣中正和夫人宋美齡在總統府前接受民眾歡呼。（蔣中正總統與臺灣特展提供）

中正紀念堂「蔣中正總統與臺灣特展」呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，展品包括政府機關檔案、文獻、照片等相關檔案文件；圖為蔣中正與蔣經國等人在高雄西子灣海濱散步留影。（蔣中正總統與臺灣特展提供）

中正紀念堂22日舉行「蔣中正總統與臺灣特展」開幕典禮，此次依據蔣中正總統在臺主政期間相關的檔案、文獻、報導等，擇選影響重大的事件作為展覽主要元素，為涵蓋此段期間臺灣各主要面向的重要史實及事件，展覽包括「政治發展」、「國防外交」、「社會經濟」及「文化教育」4大主題，展品以政府機關檔案、文獻、照片等相關檔案文件為主，呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，透過展覽期盼讓原本有不同的歷史觀點或記憶的觀者，得以在史實的基礎上進行思辨、各自解讀與評價。