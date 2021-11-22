用鏡頭看台灣》促轉去蔣爭議不止 特展細數蔣中正主政下的台灣 20:312021/11/22 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中正紀念堂「蔣中正總統與臺灣特展」呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，吸引民眾前來參觀。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中正紀念堂「蔣中正總統與臺灣特展」呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，展品包括政府機關檔案、文獻、照片等相關檔案文件；圖為民眾參觀當時蔣中正的政治案件批示。（趙雙傑攝） 中正紀念堂「蔣中正總統與臺灣特展」呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，展品包括政府機關檔案、文獻、照片等相關檔案文件；圖為民眾參觀當時蔣中正的政治案件批示。（趙雙傑攝） 文化部長李永得（中）出席「蔣中正總統與臺灣特展」開幕典禮，並和策展人國立政治大學臺灣史研究所教授薛化元（右二）、促進轉型正義委員會代理主委葉虹靈（左二）及國史館館長陳儀深（左三）等人合影留念。（趙雙傑攝） 文化部長李永得出席「蔣中正總統與臺灣特展」開幕典禮，致詞時表示蔣介石可以說殺人魔與民族救星兼而有之，既然這樣極端，就必須透過各種史料作為證據去驗證。（趙雙傑攝） 文化部長李永得（前右）出席「蔣中正總統與臺灣特展」開幕典禮，在策展人國立政治大學臺灣史研究所教授薛化元（前左）解說下，參觀此次展覽內容。（趙雙傑攝） 中正紀念堂「蔣中正總統與臺灣特展」呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，展品包括政府機關檔案、文獻、照片等相關檔案文件；圖為孫立人案的相關文件。（趙雙傑攝） 中正紀念堂「蔣中正總統與臺灣特展」呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，展品包括政府機關檔案、文獻、照片等相關檔案文件；圖為蔣中正和夫人宋美齡合影。（蔣中正總統與臺灣特展提供） 中正紀念堂「蔣中正總統與臺灣特展」呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，展品包括政府機關檔案、文獻、照片等相關檔案文件；圖為蔣中正接受美國博俊大學榮譽博士在陽明山官邸留影。（蔣中正總統與臺灣特展提供） 中正紀念堂「蔣中正總統與臺灣特展」呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，展品包括政府機關檔案、文獻、照片等相關檔案文件；圖為蔣中正和夫人宋美齡在總統府前接受民眾歡呼。（蔣中正總統與臺灣特展提供） 中正紀念堂「蔣中正總統與臺灣特展」呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，展品包括政府機關檔案、文獻、照片等相關檔案文件；圖為蔣中正與蔣經國等人在高雄西子灣海濱散步留影。（蔣中正總統與臺灣特展提供） 中正紀念堂22日舉行「蔣中正總統與臺灣特展」開幕典禮，此次依據蔣中正總統在臺主政期間相關的檔案、文獻、報導等，擇選影響重大的事件作為展覽主要元素，為涵蓋此段期間臺灣各主要面向的重要史實及事件，展覽包括「政治發展」、「國防外交」、「社會經濟」及「文化教育」4大主題，展品以政府機關檔案、文獻、照片等相關檔案文件為主，呈現蔣中正總統主政時期下的臺灣，透過展覽期盼讓原本有不同的歷史觀點或記憶的觀者，得以在史實的基礎上進行思辨、各自解讀與評價。 蔣爸閃離中芯首發聲 爆美中對戰下…晶圓代工剩2條路 林上雋快評》細故殺人 蘇揆可有對策 中國道路的堅持與「2035去台灣」 國際精工 直升機大風扇熱賣 #蔣中正 #總統 #臺灣 #檔案 #展覽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 索命口罩令 鄭麗文批阿中卻脫罩唱歌 04:102021/11/22 焦點要聞 臺灣銀行榮獲「2021第14屆TCSA台灣永續獎」 永續報告獎肯定 15:362021/11/22 財經 1218公投》動員僑領對萊豬說謊？ 僑委會：台商不應被污衊 18:512021/11/22 政治 蔣中正總統與台灣特展 從史料看歷史定位 17:362021/11/22 生活 蔣德綱快評》台灣果然是最危險的地方 13:032021/11/22 快評 小七店員勸戴口罩遭刺死 陳時中竟回：沒有一定要勸導 12:152021/11/22 生活 精神病患強制送醫數連4年下降 衛福部預算遭凍結 12:252021/11/22 生活 勸戴口罩惹禍 超商店員被刺死 網友灌爆蔡總統臉書 04:102021/11/22 焦點要聞 簡秀枝》愛 讓張乾琦義無反顧 09:062021/11/22 生活 生活熱門新聞 印度神童預言4災難 同門占星師揭全球恢復正常日 - 生活 黑絲襪妹首見男友家人「噴出來」 搭電梯整個人崩潰 - 生活 第15期提供BNT、莫德納疫苗第一、二劑以及AZ疫苗第二劑接種 - 生活 BNT不急著打第二劑 前台大醫曝2劑最佳間隔時間 保護力更好 - 生活 好市多黑色購物節第2彈來了！7大下殺商品搶先看 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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