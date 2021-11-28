滑板競速障礙賽項目，參賽的國小組選手著完整保護的裝備登場，在計時制比賽中滑上高台的頂點後凌空翻身坐360度的迴轉下坡，追求最高的速度。（鄭任南攝）

滑板競速障礙賽項目，參賽的國小組選手著完整保護的裝備，等在場邊迫不及待的準備上場滑行。（鄭任南攝）

滑板競速障礙賽項目，參賽的國小組選手，輕巧的控制滑板以極大的角度滑行在斜坡上。（鄭任南攝）

滑板競速障礙賽項目，參賽的國小組選手，輕巧的控制滑板以極大的角度滑行在斜坡上。（鄭任南攝）

滑板競速障礙賽項目，參賽的國小組選手，輕巧的控制滑板以極大的角度滑行在斜坡上。（鄭任南攝）

滑板競速障礙賽項目，參賽的國小組選手，在斜坡上滑行偶有失誤但仍緊緊跟上抓住滑版，繼續既定的路程。（鄭任南攝）

滑板競速障礙賽項目，參賽的國小組選手，在場內障礙設施競速後，最後以高速凌空壓線。（鄭任南攝）

滑板競速障礙賽項目，參賽的國小組選手分成低、中、高年級組參與比賽，得獎的建安國小余若荷獲頒獎牌與獎狀後高興展示她的成果。（鄭任南攝）

滑板競速障礙賽項目，參賽的國小組選手分成低、中、高年級組參與比賽，得獎的一群小朋友高興的跟帶領他們的教練合影，展示豐厚的成果。（鄭任南攝）

總統盃滑板競賽今天在南港極限運動中心舉行滑板競速障礙賽項目，邀請了40多位國小的滑板選手，分成低、中、高年級組參與比賽。

主辦單位北市極限運動協會理事長程尚哲表示，為推廣滑板競賽，本次除了提供直播的服務外野特別找來了專業的運動傷害防護員進駐，提供選手最佳的醫療保護，讓選手在沒有安全顧慮下比賽。

滑板在今年東京奧運列入比賽正式項目後，朝向未來紮根培養國內的滑板運動人才，也是刻不容緩的事。本次比賽贊助廠商提供了獎品與獎盃，讓所有參賽的小朋友都有收穫而返。