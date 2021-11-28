總統盃滑板競賽今天在南港極限運動中心舉行滑板競速障礙賽項目，邀請了40多位國小的滑板選手，分成低、中、高年級組參與比賽。
主辦單位北市極限運動協會理事長程尚哲表示，為推廣滑板競賽，本次除了提供直播的服務外野特別找來了專業的運動傷害防護員進駐，提供選手最佳的醫療保護，讓選手在沒有安全顧慮下比賽。
滑板在今年東京奧運列入比賽正式項目後，朝向未來紮根培養國內的滑板運動人才，也是刻不容緩的事。本次比賽贊助廠商提供了獎品與獎盃，讓所有參賽的小朋友都有收穫而返。
總統盃滑板競賽今天在南港極限運動中心舉行滑板競速障礙賽項目，邀請了40多位國小的滑板選手，分成低、中、高年級組參與比賽。
主辦單位北市極限運動協會理事長程尚哲表示，為推廣滑板競賽，本次除了提供直播的服務外野特別找來了專業的運動傷害防護員進駐，提供選手最佳的醫療保護，讓選手在沒有安全顧慮下比賽。
滑板在今年東京奧運列入比賽正式項目後，朝向未來紮根培養國內的滑板運動人才，也是刻不容緩的事。本次比賽贊助廠商提供了獎品與獎盃，讓所有參賽的小朋友都有收穫而返。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。