證交所及櫃買中心形式審閱上市櫃公司財報，互億(6172)停止買賣、駿熠電(3642)及杏國(4192)改列全額交割股，將自11月18日起實施。此外，VHQ-KY(4803)將自今年12月27日起終止其櫃檯買賣。

互億未依法令期限公告申報第3季財報，11月18日起停止買賣。英瑞-KY(1592)因公告申報第1季財務報告經主管機關通知重行公告申報而逾期仍未辦理及未公告第2季、第3季財報，且未更正或重編去年第3季及去年年報併案停止買賣。

三洋實業(1472)及倫飛(2364)原本是全額交割股並採行分盤集合競價交易方式，但每股淨值已低於3元，11月18日起取消分盤集合競價，但仍為全額交割股。

駿熠電及杏國因每股淨值低於5元，將改列全額交割股。

天蔥(2740)、泰偉(3064)每股淨值低於3元，除繼續列為全額交割股並新增採分盤方式交易。

VHQ-KY因財務報告顯示淨值為負數，今年12月27日起，終止其上櫃有價證券櫃檯買賣。