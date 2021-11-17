金管會證期局表示，核准統一證券申報發行「統一特選台灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數指數投資證券」，追蹤連結指數為「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數」，共發行4億單位，每單位發行價格5元，發行總額20億元。

證期局指出，「統一特選台灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數指數投資證券」發行後將於證交所掛牌，投資人於買賣此指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用及相關投資風險等各項資訊。