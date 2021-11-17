前拳王泰森（Mike Tyson）自曝曾在吸食蟾蜍毒液後「死亡」，親身經歷死亡的「美麗」。

55歲的前拳王泰森（Mike Tyson）日前表示，自己曾在吸食蟾蜍毒液後「死亡」，親身經歷死亡的「美麗」，至今吸食達53次，甚至一天要使用3次。他聲稱，吸食蟾蜍毒讓他生活重回正軌，重溫和家人的感情。

泰森日前出席邁阿密一場有關致幻劑（psychedelics）、微量用藥（microdosing）及藥物的會議時接受《紐約郵報》（New York Post）採訪，他聲稱，第一次食用蟾蜍毒液後「死亡」，每一次吸時後都看到了「死亡的美麗」，「生與死都必須美麗，但是死有不好的名聲。」

他說4年前首次吸食蟾蜍毒液，當時他超重100磅（約45公斤），喝酒、吸毒，行動緩慢且不快樂，生活相當萎靡，當時一位朋友推薦他使用蟾蜍毒液。

他形容吸食蟾蜍毒液以前，自己精神嚴重受損，雖然自尊心強，但是相當自卑。在使用蟾蜍毒液後，三個月內成功減重100磅，又重新開始練拳擊，並且重拾和妻小的感情，他說至今使用了53次，有時候一天要吸食3次。

他稱，吸食蟾蜍毒液讓他更有創造力，幫助他專注，改善他的生活，讓他成為一名企業家及商人。

泰森自此成為致幻劑的擁護者，在全美各地大力推動。

泰森口中的蟾蜍是一種原產於墨西哥北部及美國西南部的科羅拉多河蟾蜍，學名為Bufo alvarius，這種蟾蜍一年中有7個月在地下活動，吸食牠的毒液後會短暫影響精神狀態。

報導指出，長久以來傳統治療儀式會使用蟾蜍毒液，不過隨著LSD及死藤水（ayahuasca）受到富人及名人的歡迎後，蟾蜍毒液也愈來愈受到關注。

泰森說他致力於讓致幻劑成為人們可以購買的藥品。

英國《每日郵報》（Daily Mail）指出，目前蟾蜍毒液在美國仍屬一級管制藥物（Schedule 1），不過在加拿大及墨西哥可以合法使用。

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