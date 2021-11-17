遠航董事長張綱維今天出面喊話，11月24日與交通部的行政訴訟希望與交通部針對遠航廢照提出和解，一旦遠航復照，就著手申請復飛，也會有投資人願意注資遠航，屆時客機將改成貨機，可以衝刺正熱門的貨運市場。

民航局109年1月31日引用民航法第48條第3項規定，以遠航未依法預告逕行停業，撤銷遠航航線與航班及運輸業務許可證。但張綱維指出，當初是屬下未經他授權對外宣布「暫時停飛」所有航線。而張綱維不服民航局裁處，即向交通部訴願委員會提出訴願，109年5月26日訴願會「決定書」打臉民航局，意即遠航撤照權限在交通部，民航局處分違法無效予以撤銷。

但民航局「廢照」這六個月，遠航傷害已經造成，人事費用、維修成本等這些支出照樣支付，卻無任何收入，張綱維表示，民航局的廢照造成一千多名員工頓時失業、公司遭遇重大財務損失，顯有違比例原則，他將委請專業律師提出國賠。另外，造成遠航營運損失及受有依其計畫可獲得投資額損失，自應由民航局負國賠責任，他認為從實質損失（停飛損失）估計約20億元、執照損失約20億元、商譽損失請鑑價公司估計約10億元，總計國賠金額申請達50億元。

張綱維也強調，爭的是面子跟清白，遠航復照、復飛擺在第一，國賠不是主要訴求。遠航目前機棚、辦公室都還在，現有7架舊飛機只能轉做貨機使用，庫存零件將近10億元，可以當散裝貨機，復航已經準備就緒，可以承載16噸到20噸貨物，若跟交通部和解若能復照，就送五階段驗證，力拚復飛。

張綱維指出，現在貨運市場狀況很好，台商、物流業者都願意投資遠航，至少10到30億元可以注資，投資人不是問題，未來若有機會進入五階段驗證，財務審查也不是問題。