財信傳媒董事長謝金河17日在安永企業家獎論壇致詞時指出，2021年我國上市櫃公司獲利再創新高，過去我國在2008年喊出「633」政策（經濟成長率6％、失業率降至3％以下、平均國民所得達3萬美元），今年終於有望達標。

謝金河引用行政院主計總處10月底發布的第三季經濟成長率概估為3.8％，2021年全年經濟成長率可望達6.01％，加上國民所得因上市櫃公司獲利創新高而增加，今年終於有望達標633。

根據台股資料，我國約1540家上市櫃公司（含金控）已提前公布財報，合計單季稅後盈餘突破1兆元、達1.09兆元，累計前三季稅後盈餘2.98兆元，雙創歷史新高，完勝2020全年獲利2.47兆的水準。

法人也預估，2021年台股稅後盈餘約3.92兆元、直逼4兆元大關，現金股利上看2.4兆元，在獲利及股利「雙利」加持下，有望吸引外資重返台股。