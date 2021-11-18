宜新實業(4440)今年以來營收表現亮眼，毛利率也逐步走高。宜新實業毛利率由2016年的9.4%成長至今年上半年的25.5%，EPS達2.54元，獲利年增3.6倍；看準彈性包覆紗毛利率成長趨勢並掌握市場爆發性需求，宜新彈性包覆紗的毛利率可達2成以上，目前彈性包覆紗營收占比達6成以上。宜新董事長邱倉沛表示，明年公司資本支出，將針對氣侯變遷、節能和機台的產能擴充等方向著手。

宜新早盤股價漲近3個百分點，企圖向上挑戰季線反壓。宜新近5年的配息穩健，合計現金和股票股利每年均在3~5元之間。近年來公司也積極拓展車用纖維，應用包括汽車座椅、頂棚等汽車內裝使用及耐燃纖維製成的內裝，以因應單一產業變化造成之風險，亦取得美國汽車大廠客戶訂單，宜新供應材料良率達70%，比其他供應商的良率45%明顯高出許多。

邱倉沛表示，宜新的競爭優勢包括：一、上下游供應鏈緊密合作。二、製造經驗與技術實力。三、產品開發能力。四、提高高品質及多元性產品。宜新的產品高度客制化，為使彈性包覆紗及加工絲應用更為多元，與產業上下游廠商共同合作開發客製化特殊紗種產品。公司取得客戶之終端品牌客戶規格及功能之需求後，開發出符合條件之紗種，由客戶織成布料提供終端品牌客戶測試紗線特性及效果，最終生產出終端品牌客戶預期效果之成品。此外，公司已與布廠及終端品牌客戶建立緊密之合作關係，並以宜新為單一窗口與上游原絲廠或聚酯粒廠進行合作試產開發，省去布廠客戶多方溝通、開發及採購之時間成本，最終生產符合終端品牌商需求之紗線。

目前宜新的環保紗營收占比近4成，今年前三季環保紗營收達5.18億元，環保紗的毛利率又再優於彈性包覆紗。

宜新也積極開發新素材，例如運用醋酸素材製成的醋酸纖維，開發具涼感、抗UV效果的環保紗(如冰蠶絲CAC)，將配合國際品牌廠應用在成衣上，109年底已完成開發並小量試產，於110年出貨。醋酸纖維屬高強度天然纖維，加工後產品適用性廣度增加，針織布和平織布都可使用，增加紗的流通性，屬於天然環保纖維。