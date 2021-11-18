永豐餘投控（1907）憑藉五大全循環系統實踐減碳零廢棄的願景，一舉獲得「TCSA台灣企業永續獎」三大獎，包括「永續報告書-金獎」、「永續單項績效類-循環經濟領袖獎」、「永續綜合績效類-績優獎」，永豐餘旗下華紙（1905）也獲得「永續報告書-銅獎」。

永豐餘以農業起家，為台灣循環經濟先行者，二代創辦人何壽川提出五大全循環經濟理念，積極在材料資源、再生能源等方面，研發替代化石原料的產品和技術，為固碳和減碳做出貢獻，永豐餘的循環經濟被評審團認為優化資源運用，發展創新商業模式，獲得經濟、環境、社會三面向效益，具標竿作用及領導性地位，獲得「永續單項績效類-循環經濟領袖獎」。

永豐餘估算2020年所生產的各類紙或漿成品中，所含每噸纖維素的二氧化碳捕捉量，近200萬噸二氧化碳當量，以台灣2017年人均碳排放量11.62公噸來計算，約為17.2萬人一年排放的二氧化碳。而永豐餘因為替代燃料SRF和生質能的使用，減少化石燃料的總減碳量，約為62萬噸二氧化碳當量，約為5.3萬人一年二氧化碳排放量。

永豐餘「以林漿紙的固碳及可再生循環實現低碳未來」被評審團認為在E（環境永續）、S（社會公益）、G（公司治理）三面向兼具績效，並善盡社會責任，獲得「永續綜合績效類-績優獎」。

另外，永豐餘投控、華紙的永續報告書資訊揭露完整、可信度高、溝通成效佳，以永續衝擊結果與方法、利害關係人、公司治理等多方面，獲得「永續報告書-金獎及銅獎」。