美股四大指數周三收黑，亞股周四幾乎全數開低，但台股在電子及金融權值股強勢帶動下，加權指數以小漲3.02點開出後震盪走揚，最高上漲66.33點至17830.37點、突破17800點關卡。中小型股為主的櫃買指數表現更強勁，開高0.35點後強勢突破今年高點。

截至11點，加權指數上漲22.99點、為17787.03點，今日成交量估維持逾4000億元水準。櫃買指數截至11點上漲1.33點、為225.40點，早盤最高上漲2.18點至226.25點，一舉創下2007年8月初以來逾14年3月高點。

觀察盤面類股，由玻陶及造紙股齊揚逾2％領軍，航運及金融股分別漲近1％、逾0.5％居次，電器電纜及生技亦漲近0.5％。成交量較大的電子股開高後震盪小漲，貿易百貨股重挫近2％、水泥跌約0.5％，表現明顯較弱。

權值股則以聯發科(2454)勁揚逾5％表現最強勁，長榮(2603)漲逾2％居次，萬海(2615)及兆豐金(2886)齊揚逾1％，台塑(1301)、國泰金(2882)亦漲近1％。矽力-KY(6415)及台塑化(6505)雙雙下跌1.5％、台達電(2308)、聯電(2303)及南亞(1303)跌近0.5％，表現則偏弱。

分析師認為，台股加權指數雖進入17500～18000點的高檔震盪區間，但指數再創波段新高，短線技術面持續偏多、可望延續驚驚漲走勢。操作策略上聚焦追蹤盤面熱門標的，依據短期均線變化進行汰弱留強、擇優換股操作因應。