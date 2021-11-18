為兼顧國內產業及照顧人力需求，指揮中心同意11日起開放引進印尼移工入境，首批7名印尼移工於昨天晚間抵台，全數皆接種2劑疫苗，勞動部移工機場服務站人員協助接機及引導通關，並於機場完成PCR採檢，安排防疫專車送往集中檢疫所，進行14日檢疫及7日自主健康管理。

勞動部自11月11日下午4時起開放雇主至勞動部入出國移工機場關懷服務網站申請集中檢疫床位，勞動部受理申請後，採入境積分制安排移工入境，首批原定有11名移工取得集中檢疫床位，其中4名因故臨時取消入境，7名移工在昨天晚間扺台。

勞動部說明，配合指揮中心邊境管制措施，疫情期間移工入境均由勞動部移工機場服務站接機人員協助接機，接機人員於飛機抵台後，於入境長廊集合並確認移工身分，即請移工保持社交距離，向移工簡要說明入境通關程序、14日檢疫及7日自主健康管理應配合事項，以及發送印尼語「移工在台工作須知手冊」，掃描加入「[email protected]移點通」及宣導1955移工諮詢申訴專線。

接機人員於入境通關前，協助移工檢視是否已填寫衛生福利部「入境檢疫系統」資料，引導移工入境通關。隨後協助移工提取行李，並引導至衛福部疾病管制署所設立的戶外採檢站辦理PCR採檢作業，於完成採檢作業後，由勞動部安排防疫專車前往集中檢疫所，所有移工入台接機服務及檢疫程序，均依照指揮中心防疫措施辦理。

勞動部提及，截至昨天為止共有有557名移工申請集中檢疫床位，394名取得集中檢疫床位，其中家庭類移工390名、產業類4名，取得集中檢疫床位91％為已接種2劑疫苗，9％為已接種1劑疫苗。因第一階段集中檢疫床位數為1700床，目前尚有空床位，勞動部呼籲，仲介公司應儘速協助雇主辦理移工入境手續，以利移工引進舒緩國內產業及家庭需求。