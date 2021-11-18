我國與中美洲銀行（CABEI）於18日以視訊方式共同簽署《中華民國（台灣）政府與中美洲銀行間成立「台灣-CABEI夥伴關係信託基金」行政協定》，我國外交部自2021年至2025年，每年挹注100萬美元，資助貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜4個中美洲友邦執行CABEI技術合作及能力建構計畫。

外交部表示，台灣與CABEI的合作關係將於明（2022）年邁入三十周年，三十年來台灣不遺餘力地與CABEI共同努力促進中美洲地區的區域發展及經濟整合。面對後疫情時代的嚴峻挑戰，台灣透過在CABEI成立夥伴關係基金，盼以我國專業領域知識及經驗，透過技術合作或能力建構計畫實質協助中美洲友邦的經社發展。台灣將持續與CABEI、該區域友邦及友我國家，深化合作及加強信賴夥伴關係，共同促進中美洲地區永續經濟、社會及包容發展。

《中華民國（台灣）政府與中美洲銀行間成立「台灣-CABEI夥伴關係信託基金」行政協定》是由我國外交部長吳釗燮與CABEI總裁Dante Mossi分別代表雙方簽署，我國財長蘇建榮、中央銀行副總裁陳南光等共同連線見證，還有宏都拉斯財政部長Luis Mata出席CABEI現場見證，貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）、瓜地馬拉共和國駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gomez )、宏都拉斯共和國駐台大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista）、尼加拉瓜共和國駐台大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera ）及CABEI駐台國家辦事處人員均連線觀禮。此基金的成立是繼本年7月6日CABEI駐台國家辦事處正式營運後，我國與CABEI更進一步深化雙方合作關係的另一項具體進展。

CABEI總裁Dante Mossi致詞感謝台灣多年來對CABEI所做貢獻，尤其在中美洲國家面臨經濟、社會及衛生危機時提供關鍵支持，而此次簽署的基金協定，更成為雙方合作進程的另一個里程碑，為中美洲地區建構更美好的發展道路。

宏都拉斯財長Mata則強調，台灣對宏都拉斯的經濟與社會發展，提供多樣的技術援助及金融合作，彰顯台宏兩國的堅定情誼。財政部蘇部長表示，我國身為CABEI會員國，將持續支持CABEI促進中美洲地區經社發展，並提升居民生活福利及水平。央行陳副總裁表示，中美洲地區的發展需求與時俱進，期盼CABEI妥善運用此基金，持續促進該區域整合及永續發展。

「台灣-CABEI夥伴關係信託基金」將由外交部自本年至2025年，每年挹注100萬美元，資助貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜4個中美洲友邦執行CABEI技術合作及能力建構計畫。我國將透過本基金，協助中美洲友邦促進經濟社會平衡發展，展現「Taiwan Can Help」的貢獻精神，並優先遴選台灣廠商或顧問參與技術合作計畫，有助提升我國產業在中美洲地區能見度，並深入瞭解中美洲國家國情、市場現況、商機資訊及經濟整合投資優勢，進一步擴大台灣在中美洲地區的商業布局。