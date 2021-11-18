為遏止當前鋰電池盲目擴產的狀況，大陸工信部18日頒布鋰電池行業規範，表示要引導企業減少單純擴大產能的製造項目，要提升產品品質，滿足生態環境需求。

大陸工信部18日公布，「鋰離子電池行業規範條件（2021年本）」和「鋰離子電池行業規範公告管理辦法（2021年本）」兩份徵求意見稿。

相關規範指出，鋰離子電池企業及項目應符合國家資源開發利用、生態環境保護、節能管理、安全生產等法律法規要求，符合國家產業政策和相關產業規劃及佈局要求，符合當地國土空間規劃和生態環境保護專項規劃等要求，滿足「三線一單」生態環境分區管控要求。引導企業減少單純擴大產能的製造項目，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。

大陸監管層近期展現出對鋰電池不斷擴產的關切，此前電池龍頭寧德時代表示要增資高達人民幣（下同）582億元時，也遭到深交所的關切，隨後寧德時代將增資規模下修至450億元。