板橋油庫口社區距離板橋車站、新北市府及大遠百僅數百公尺距離，知名油庫口麵線也在旁，相當熱鬧，但屋齡已屆48年，相較周圍新大樓林立，住宅環境老舊，住戶雖想更新，但基地有三分之一是國有地，建商意願低；新北住都中心接獲住戶委託後，協助社區送件籌組更新會，正式啟動重建。

新北住都中心表示，油庫口社區過去曾多次接觸建商尋求合建，但基地內有三分之一面積是國有地，建商不是直接拒絕就是雙方合建條件談不攏，發起人李小姐今年使用住都中心都更麻吉網試圖媒合廠商，但公告兩個月始終無廠商表達意願，重建面臨卡關。

李小姐表示，得知住都中心是市政府成立的行政法人，具有半官方角色，主動尋求協助，期間雖受新冠疫情影響，住都中心仍為社區舉辦線上、實體等說明會，逐步凝聚住戶共識，近日社區決定委託住都中心統籌規畫都市更新。

李小姐說，社區住戶想要都更很久了，但缺乏專業知識與團隊，過去只能靠建商，但建商沒有意願，都更就會停擺，而住都中心是個具有公信力、可信賴的都更專業平台，住戶對都更的信心因此大增。

新北住都中心表示，中心就是鎖定沒有建商願意進場的社區，尤其是海砂屋，從最初的更新會籌組、都市更新事業的執行，引進專業團隊、銀行融資、政府單位溝通協調、監督廠商，到最後都更成果備查，將提供一條龍的專案管理服務，全力協助有迫切都更需求的社區。