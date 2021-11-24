1名人妻說她的丈夫結婚5年來不曾主動與她回娘家，最近1個月卻發現丈夫會自己1人開車回娘家，丈夫說僅是看看岳父母，連她的爸媽也都說沒事，不過她昨（23）親自回娘家一探究竟，才發現原來丈夫將她原本住的房間堆滿遊戲玩具，並偷偷在房間玩，以為能逃過她的責罵；網友笑說「以為最危險地方就是最安全？」

該名人妻在爆料公社「匿名公社」發文表示，她與丈夫結婚5年，先前丈夫不會主動到她娘家，都是要她拜託才會與她一起回去，但她最近1個月發現丈夫經常1個人開車回她娘家，丈夫說是幫她回去見見父母，讓她不禁納悶「為什麼不帶我一起？」而她的父母也說沒事，僅是簡單探訪。

人妻說最近1個月發現丈夫會自己1人開車回娘家，一查發現丈夫在她原本房間堆滿遊戲與玩具。（翻攝自爆料公社「匿名公社」）

該人妻說，她昨（23）回到娘家才發現驚人真相，原來丈夫將她原本的房間內放了滿滿玩具與遊戲片，「居然把我的房間當倉庫！還聯合我爸媽隱瞞我！」她原本還慶幸說丈夫最近都沒有買玩具，「結果居然暗渡陳倉到我房間了」，她最後發文怒問是不是應該全部都進垃圾桶。

其他網友則留言說，「為什麼要剝奪他的喜好，至少他不是拿去給別人花，請將心比心」、「他可能認為最危險的地方就是最安全的地方」、「可憐的男人，連不違法的興趣都要偷雞摸狗」、「這些玩具讓你老公能常常回去探望你爸媽，應該值得讓他保持下去」、「給他一些自由空間也很好啊，玩這些總比偷吃好」。