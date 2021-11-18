振曜科技 (6143) 宣布，與元太、電子書平台樂天Kobo 及天鈺科技、同泰電子、茂林光電、恆顥科技與群創等廠商，共同捐贈370 台旗艦型機種的Kobo Forma 電子書閱讀器及30340 冊電子書予桃園市政府，推廣《e啟讀出未來》的電子書行動閱讀專案，共同推動數位閱讀變革。

今年的《e啟讀出未來》專案活動中，由振曜科技偕同沛亨半導體 (6291) 負責電子書閱讀器設計製造及硬體組裝，搭配元太的電子紙面板，並由樂天Kobo 提供閱讀器軟體介面與出版商接洽公益採購電子書，以及電子紙供應商夥伴加入電子書書籍贊助，再結合桃園市政府推廣閱讀的教育理念，期能為培養青年學子的閱讀習慣及推動數位閱讀帶來最大的效益。

振曜科技副董事長馬茂峰表示，電子書閱讀器不同於一般的行動3C 設備，其具備了”培養專注閱讀”及”不傷眼”的優勢，因此在推廣數位閱讀時，能夠有效利用閱讀器這種”類3C裝置”的科技產品和學習做效率結合，相信可以提高年輕學生族群們自發性地對閱讀產生興趣；運用電子書閱讀器來融入教學課程或扮演課後陪讀的角色，讓學生透過多元方式自主輕鬆學習，不僅可紓解課業壓力，無形中進而累積廣泛且大量的閱讀基礎及養成閱讀習慣。

《e啟讀出未來》自2017 年起開始推廣已進入第五年，今年在桃園市教育局的協助規劃下，受贈的學校選定市內12 所位於偏遠地區、非山區非市區的國中學校、以及1所閱讀績優國中；包括5所位於偏遠地區國中，如富岡國中、介壽國中，7所位於非山區非市區，如凌雲國中、石門國中等，以及光明國中為閱讀績優學校。本次捐贈的370 台Kobo Forma 電子書閱讀器內均已預先裝載82本適合國中學生閱讀的中英文課外書籍，除了桃園市教育局協助學校於每一台閱讀器內編列30 本電子書外，亦邀請企業單位贊助52本書籍，共計有19240冊圖書館採購授權模式的電子書，以公閱價計算電子書價格，總捐贈價值約為新台幣3774 萬元。

振曜未來仍將攜手供應鏈夥伴在教育領域上為學童提供舒適護眼的電子紙裝置及提升數位化閱讀體驗而持續努力，以今年推出的彩色電子書閱讀器而言，已可全然取代行動3C 裝置，藉由色彩來凸顯以圖說文，讓學子們能夠流暢地閱覽彩色書籍內容，帶來良好的圖文閱讀體驗。將電子書閱讀器帶入教育學習場域，有助於學生進行數位學習深化閱讀習慣，因電子書閱讀器一次可裝載上千本書籍，取代厚重的教科書本，除響應環保可減少紙張使用外，透過電子書閱讀器／電子筆記本使用豐富多元的數位學習資源，讓學習跳脫傳統框架，利用資訊科技與電子書活化教學流程，減少影音干擾提升專注力，在在都可強化學習體驗與成效。因疫情衍生出電子書教育的潛在需求，再加上今年彩色電子書閱讀器話題持續帶動市場升溫，預期彩色電子紙應用將在數位化閱讀及教育應用領域帶來全新的成長動能。