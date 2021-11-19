工業電腦廠事欣科(4916)2021年10月營收雖仍受零組件缺料影響，但受惠博奕訂單需求明確復甦、缺料狀況可望改善，預期2021年第四季營收可望先蹲後跳、帶動整體營運優於第三季，並對明年營運展望樂觀看待，目標2022～2023年營收均維持雙位數成長。

事欣科股價自10月底起漲，5日急拉衝上36.4元近2年高點，隨後漲多拉回30元附近獲撐，近日續高檔向上。今（19）日小幅開低後在買盤敲進下放量直衝漲停價34.9元，隨後漲停雖數度打開、仍維持逾9％漲勢，臨近午盤再度漲停、領漲工業電腦族群。

事欣科受零組件缺料影響，第三季合併營收5.25億元，季減23.43％、年增7.36％，營業虧損增至0.43億元。不過，在業外收益大幅轉盈、達0.65億元挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.2億元、每股盈餘0.25元，雖季減51.82％、但較去年同期虧損0.19元顯著轉盈。

累計事欣科前三季合併營收16.44億元、年減達43.16％。毛利率14.63％、營益率負2.11％，分創近6年及歷年同期低點。不過，在業外收益顯著轉盈、達1.32億元挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.96億元、每股盈餘1.17元，較去年同期顯著由虧轉盈。

事欣科前三季合併營收顯著下滑，主因去年前5月仍合併計算轉投資工具機廠恩德營收。若排除恩德營收，則前三季個體合併營收較去年同期15.72億元成長4.53％，已重返成長軌道，在零組件缺料逆風中仍穩定復甦。

事欣科日前法說時表示，第三季營收較第二季下滑，主要受到零組件缺料的供應鏈因素影響，以微控制晶片及部分CPU為主。10月自結合併營收1.48億元，月減18.79％、年減13.07％。累計前10月合併營收17.92億元、年減達41.54％。

不過，事欣科排除恩德後的前10月個體合併營收17.92億元、仍年增2.81％。展望後市，公司表示第四季仍面臨缺料挑戰，但整體狀況已好轉許多，預期第四季及明年均可望有遞延效益，使第四季營運優於第三季。

此外，疫情帶動居家、遠端醫療及照護等需求，事欣科預期相關醫療廠商將對此大舉投資，對公司為有利的發展契機及領域。而商用航太需求雖受疫情影響，但私人飛機需求因疫情而顯著成長，國防及軍用需求則維持穩定。

而事欣科透過提供板卡間接打入低軌衛星Space X供應鏈，已於去年第四季取得認證、今年陸續出貨。公司預期主要出貨高峰將落於明年，對營運貢獻可望顯著提升，未來將進一步爭取準系統訂單，目前已送樣進行驗證。

事欣科表示，公司目標未來1～2年營收均能維持雙位數成長，零組件缺料為主要影響變數，公司已有掌握並會盡力克服。目前預期缺料狀況要到明年下半年才可能完全解除，且尚需進一步觀察近期中國大陸限電可能造成影響。