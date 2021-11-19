央行今公布第三季國際收支，今年第三季單季經常帳順差較上季減少，而金融帳淨流出創歷史單季新高，使整季國際收支順差減少到30.7億美元，為2019年第三季以來的新低。

累計110年1至3季，經常帳順差810.2億美元，創歷史同期新高，而金融帳淨流出增加702.5億美元，亦創歷史同期新高。央行國際收支順差前3季為172.4億美元。

央行表示，經常帳順差國家，金融帳淨資產(淨流出)多呈增加，表示該國資金淨流出國際收支(Balance of Payments)係統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易。

其中，經常帳係統計對外商品及服務等的交易。如商品及服務輸出大於輸入，表示經常帳有順差；因為國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，表示該國資金淨流出。

此外，對外淨債權的增加，如由民間部門持有，即為金融帳淨資產的增加；如由貨幣當局持有，即為準備資產的增加。經常帳有順差的國家，如中國大陸、日本、南韓、德國、泰國及台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。