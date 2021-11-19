艾笛森（3591）19日召開法說會，在車用晶片供需略有舒緩之下，本季汽車客戶重啟拉貨，公司預期第四季、明年首季可望逐季成長，艾笛森目前透過Tier 1車廠打入各大廠牌汽車，在手訂單不是問題，明年車用產品仍然看旺，為此集團啟動擴產計畫，產能增幅上看20～30％。

艾笛森近年來積極轉型，逐步降低純元件類的交貨比重，轉而以較高附加價值的模組、成品為主力，其中汽車比重穩定維持在二位數以上，公司預估，車用晶片供給減壓，汽車比重將從第三季的15％，提升至第四季的20％，明年首季有機會挑戰30％，由於車用動能仍舊強勁，艾笛森對於車用比重不設上限，並且將變更上市類別列為選項。

艾笛森在車用領域的耕耘是透過Tier 1車廠，打入各大車廠的霧燈、尾燈、室內閱讀燈、日行燈等，艾笛森表示，Tier1車廠對應眾多汽車品牌，光這一家客戶訂單就已經吃不完，汽車晶片荒在7～9月達到高峰，10月略有舒緩，客戶重啟拉貨潮支撐第四季營運優於第三季，明年第一季雖有農曆新年的季節性因素，仍可望優於第四季。

艾笛森強調，公司重壓汽車相關布局，加上照明成品也有擴產計畫，推估2022年包含東莞廠、揚州廠及台灣廠在內，集團整體產能增幅上看20～30％，新產能將於明年第二季投產。

法人依照艾笛森的擴產目標推算，預估艾笛森明年營收增幅至少二位數，每股盈餘則有機會挑戰1.5～2元，獲利將有機會重返2011年水準。

而在產品組合改善之下，艾笛森前三季繳出不錯成績單，累計前三季每股盈餘0.8元，已經大幅超越2020年全年獲利，年增率達206％，法人預期，第四季營運展望不差，預估艾笛森全年每股盈餘將達1元以上。