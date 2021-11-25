台聚(1304)舉辦法人說明會，投資古雷石化也成為其中一大關注重點，台聚總經理王克舜表示，當初台聚投資古雷年約定為乙烯4.5萬噸/年乙烯回運，預計明年開始會開始執行，他也強調，古雷的主要目標市場還是以大陸為主，但在古雷的加入後，可以讓台聚本身產能更具調度彈性。

台聚總經理王克舜表示，當初台聚投資古雷年約定為乙烯4.5萬噸/年乙烯，隨著古雷石化8月裂解順利，第一船已經在10月初抵達高雄，並已經驗收完畢，量約4300噸，故預計接下來應該會按照原來計畫順利執行。

王克舜表示，古雷8月底之前裂解、下游產品大多都試產完成，現階段除EVA有點延遲，會延到明年第四季外，其他產品都按照進度，預計2022年開始每年回運4.5萬頓乙烯，會開始執行，古雷石化預計2022年底會下游裂解到產品做到完全整合，但他也強調，古雷的主要目標市場還是以大陸為主，只是台聚部分大陸客戶可以藉由古雷滿足需求，讓台聚本身台能更具彈性與調度，未來古雷對台聚若有獲利貢獻，也會採逐季認列。

古雷石化一貫廠為台資持股50%、陸資持股50%，總投資額為人民幣303.9億元，主要從事經營乙烯、丙烯及丁二烯、乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂(EVA)、環氧乙烷(EO)、乙二醇(EG)等石化產品之產銷業務，最新在今年10月SBS順利投料試車。