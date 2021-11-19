證券交易所審議通過第一金投信「Solactive太空衛星指數(Solactive Aerospace and Satellite Index)」ETF標的指數資格認可；奇力新(2456)因進行股份轉換，其有價證券自111年1月5日起終止上市。

證交所今(11月19日)日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過第一金證券投資信託公司申請「Solactive太空衛星指數(Solactive Aerospace and Satellite Index)」資格認可；證交所表示，根據送件資料顯示，「Solactive太空衛星指數(Solactive Aerospace and Satellite Index)係由Solactive AG指數公司所編製及維護。該指數係自Solactive國家分類架構中之已開發市場國家(另含台灣、韓國)上市之股票，先依市值、流動性標準初步篩選合格樣本，再透過Solactive開發之自然語言處理(NLP)系統ARTIS進行評分和排序，找出在太空及衛星產業高度投入之公司，投資範疇包括太空旅遊與探索、太空技術、衛星行業、先進衛星和航太零件等，現有成分股計30檔。

證交所表示，目前上市ETF總計125檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。

在奇力新方面，證交所表示，奇力新電子公司因與國巨(2327)進行股份轉換，奇力新公司將成為國巨公司100%持股子公司，核有證交所營業細則第53條之11及第53條之14所訂終止上市之情事，爰公告奇力新公司之有價證券自110年12月29日起停止買賣，最後交易日為110年12月28日，停止股東名簿記載變更起迄日期為111年1月1日至111年1月5日，並於111年1月5日起終止上市。