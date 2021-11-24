根據台灣證券交易所統計，12月共有柏騰(3518)等30家上市公司在證交所場地自行辦理法人說明會，統計今年至目前為止，國內上市公司已辦理2145場法說會。

12月預計辦理場次：12月1日柏騰、歐格(3002)，12月3日厚生(2107)，12月9日誠創(3536)，12月13日陞泰(8072)樂士(1529)，12月14日四維航(5608)潤泰全(2915)；12月15日黑松(1234)達興材料(5234)，12月16日傳奇(4994)太設(2506)，12月17日恆大(1325)麗臺(2465)，12月20日士電(1503)國賓(2704)，12月21日大成(1210)谷崧(3607)，12月22日鳳凰(5706)，12月23日寶徠(1805)潤泰材(8463)，12月24日士紙(1903)亞翔(6139)，12月27日大洋-KY(5907)益航(2601)，12月28日櫻花建(2539)，12月29日大魯閣(1432)新建(2516)，12月30日東森(2614)東華(1418)

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