新光投信：國際大廠共同布局 台股投資獲利密碼 18:222021/11/19 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際電子大廠共同布局，透露明年台股獲利密碼，新光店頭基金經理人鄭君楠表示，電動車、節能減碳、元宇由新應用題材，值得長線投資。 台股近關情怯，指數挑戰萬八新高點停歇，整體來看，大盤短線乖離拉大，指數拉回整理屬於正常，行情仍以中小型股買氣較熱。 鄭君楠表示，從近期國際大廠共同布局方向，包括資料中心、AI、IoT(物聯網)、自駕車、網通及5G等，五大族群仍將是2022年台股不可逆的趨勢股，新科技應用商機齊發，創造無數新商機，中長線投資潛力不容小覷。 《台北股市》周線連7紅、外資站多方 有利續攻 新光金入選道瓊永續成分股 #台股 #國際大廠 #密碼 #鄭君楠 #長線投資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》攜手高通、台積等7大晶片廠 通用將自創生態系 12:332021/11/19 財經 台灣國際食品暨設備展登場 尚青的滋味盡在鱻猛台味館 16:492021/11/19 財經 《國際金融》大宗品股彈升 歐股周線拚連7漲 17:222021/11/19 財經 《匯市》台股發「光」戰萬八 股匯雙響炮 09:432021/11/19 財經 晶圓雙雄坐鎮 金融傳產回檔 台股萬八關前卻步收黑23點 13:462021/11/19 財經 台股均線多頭排列 基金：看好金融及半導體 16:012021/11/19 財經 科技題材夠力 元大高科技基金11月漲勝大盤近倍 16:042021/11/19 財經 《盤後解析》萬八近關情怯「金」害 日K連5紅止步 13:582021/11/19 財經 台股錢潮湧 櫃買市值創紀錄 04:102021/11/19 財經要聞 三大資產抗震 備戰升息 04:102021/11/19 投資理財 台壽挺綠色保險 永續投資469億 04:102021/11/19 金融．稅務 財經熱門新聞 「自家人」瘋賣長榮航暴賺1.4億 網見還有20萬張：真的賺爛了 - 財經 台積電給老美機密曝光 陸媒爆內幕：4台廠這家最誠實 - 財經 蔣爸閃辭連環爆？驚傳「陸半導體教父」也不幹了 - 財經 台積電工程師年薪200萬的代價！他大爆血汗內幕：有錢也沒命花 - 財經 華為手機救星找到了！爆14奈米有望量產 CEO激動喊1句 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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