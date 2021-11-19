國際電子大廠共同布局，透露明年台股獲利密碼，新光店頭基金經理人鄭君楠表示，電動車、節能減碳、元宇由新應用題材，值得長線投資。

台股近關情怯，指數挑戰萬八新高點停歇，整體來看，大盤短線乖離拉大，指數拉回整理屬於正常，行情仍以中小型股買氣較熱。

鄭君楠表示，從近期國際大廠共同布局方向，包括資料中心、AI、IoT(物聯網)、自駕車、網通及5G等，五大族群仍將是2022年台股不可逆的趨勢股，新科技應用商機齊發，創造無數新商機，中長線投資潛力不容小覷。