強化競爭力，和桐(1714)近年除持續檢視大陸各廠區布局績效，旗下轉投資事業也展開淘汰修正。伴隨營運、產銷調整漸收成效，第三季獲利持穩季增％，EPS 0.23元；前三季獲利7.28億元，EPS 0.73元。

2021年大陸磺化總年產269.7萬噸，前三大合計產能191萬噸/年，包括贊宇90萬噸/年、和桐70萬噸/年及麗臣31萬噸/年；和桐佔比約26％。建置多元銷售策略，和桐目前台灣營收佔16.13％、大陸地區66.09％，東南亞地區約10.55％。

和桐旗下化學品包括LAB、LAS／AES（醇醚磺酸鹽）等。其中，3套LAB設備年產能約35萬，積極朝高值、利基應用目標推進。

此外，和桐子公司中華全球石油參與辦理增資古雷投資計畫案，投資金額492.2萬美元（約台幣1.4億元），正式歸隊大陸古雷石化投資。

福建省發展和改革委員會日前通報，11月1日裝載福建古雷石化有限公司首批銷往台灣4300噸乙烯單體的「綠寶石」號輪船，順利駛離漳州市古雷口岸。這是漳州古雷石化產業園區自設立以來首次實現對台灣產品銷售，標誌著古雷石化公司正式打通對台灣乙烯銷售全流程，具有重要里程碑意義。

漳州古雷石化產業園區是大陸重要的臨港石化產業基地，也是大陸唯一的台灣石化產業園區，已引進台灣百大企業奇美、台達化學、和桐化學、聯華實業等8個台資項目落地。

其中，福建古雷石化有限公司是一家兩岸石化合作企業，煉化一體化項目是目前兩岸最大的石化產業合作項目，批復總投資345.7億元人民幣，項目達產後預計年營業收入可達300億元以上。伴隨古雷投資完工投產，有助強化台廠石化佈局能量。