全球首富、特斯拉執行長穆斯克，為履行出脫10％特斯拉持股的承諾，近來頻頻賣股套現將近90億美元，外界關注此鉅款用途，包括他是否會應聯合國世界糧食計畫署（WFP）的請求，資助66億美元協助解決饑荒問題。

世糧署署長畢斯利（David Beasley）上個月接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，向億萬富豪喊話攜手對抗全球饑荒危機，他特別點名世界前兩大富豪：穆斯克和亞馬遜創辦人貝佐斯。

畢斯利表示，穆斯克只要捐出身家財產的2％，相當於60億美元，便能幫忙解決饑荒問題。

穆斯克隨即推文回應，若WFP能提出詳盡計畫，說明60億美元怎麼用來解救全球饑荒，他馬上賣特斯拉股票資助WFP計畫。

畢斯利這位前南卡羅萊納州州長，果真於15日向穆斯克提出一份千字計畫書，詳述如何運用66億美元資金，幫助43國逾4000萬處於饑荒邊緣的人，包括35億美元購買糧食直接配送、20億美元作為發放現金和食物券之用。穆斯克尚未對世糧署計畫做出回應。

穆斯克自11月8日到16日連續7個交易日出脫特斯拉股票，總計脫手820萬股，套現88億美元。他曾向推特粉絲承諾要脫售10％特斯拉持股，7天賣股動作讓他完成將近一半進度。

這源起於穆斯克本月6日在推特上徵詢逾6000萬粉絲意見，該不該賣掉10％特斯拉持股，投票結果近6成贊同他賣股。截至6月底，穆斯克持有2.44億股特斯拉股票，持股比例高達23％。

穆斯克賣股所得會作何用途引發各界關注，除了世糧署呼籲這位世界首富捐款救饑荒，全球食品業高階主管也紛紛出主意，建議穆斯克該將資金用來發展永續農業，協助農民提高收入。

德國製藥生技巨頭拜耳（Bayer AG）執行長柏曼（Werner Baumann）提議，穆斯克可出資60億美元，幫農民取得適合技術與精確數據，建立一套永續系統改善他們的生計。