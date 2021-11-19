儘管歐元區通膨持續攀升，但歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）19日表示，通膨壓力終將消散，ECB不該倉促收緊貨幣政策以免傷及經濟復甦。換言之，明年不太可能升息，購債計畫也將持續下去。

受到能源價格飆漲影響，歐元區10月消費者物價指數（CPI）年增4.1％，創下2008年以來新高。而在全球供應鏈持續受阻、難以應付經濟重啟後的需求，市場預期歐元區明年通膨率仍將遠高於ECB設定的2％目標。

但拉加德周五於法蘭克福歐洲銀行業大會（EBC）演講時強調，ECB現在不應該「踩剎車」，反而要為經濟復甦增添柴火。她表示：「通膨壓力預估將消退時（如同今日情況），以緊縮政策做為回應毫無道理可言。」

ECB將於12月16日召開政策會議，屆時將決定購債計畫走向。ECB先前表明，1.85兆歐元的疫情緊急購債計畫（PEPP）將於明年3月結束。但拉加德認為，資產購買在3月後仍將扮演「重要」角色。